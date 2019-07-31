لطلاب تنسيق المرحلة الثانية.. 6 جامعات بها أماكن خالية في كليات الهندسة

اليوم الأربعاء هو بدأ تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات وسوف يستمر تسجيل الرغبات لمدة خمس ايام وسوف تقوم الوزارة بإعلان نتائج المرحلة الثانية الحد الأدنى للكليات .

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد سوف يبدأ يوم الأربعاء 31 يوليو ، بحد ادني للشعبة العلمية 320 درجة فيما اكثر أي بما يعادل 78.5% إي انه اقل من الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للشعبة العلمية بحوالي 175673 طالب وطالبة ، وقد بلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 279 درجة فيما اكثر أي بما يعادل نسبة 68.5% وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات 54305 طالب وطالبة أي انه أجمالي تنسيق المرحلة الثانية قد بلغ 229978 طالب وطالبة

وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد الماضي بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد وقد أعلنت الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد وقد تبين من نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات عن وجود اماكن خالية بتنسيق بكليات الهندسة لشعبة العلمي رياضة في ست كليات هندسة هي “جامعة حلوان، جامعة أسيوط، جامعة المنوفية، جامعة السويس، جامعة الفيوم” هذا بالإضافة أيضا وجود أماكن خالية في كليات الذكاء الاصطناعي.