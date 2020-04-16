لكل الموظفين.. اعرف بالتفصيل جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2020

ينتظر الكثير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة صرف راوتبهم في نهاية كل شهر، وأعلنت وزارة المالية عن جدول لصرف المرتبات عن شهر أبريل الحالي لكافة العاملين في الدولة والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك بعد تقديم موعد الصرف للشهر الحالي، وتطبيق نظام جديد لعملية الصرف على مدار الـ4 أيام وليس ليوم واحد كما كان متبع سابقًا، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن المواطنين بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، وحتى تتمكن الأسرة من توفير المستلزمات الخاص بها في الشهر الكريم.

تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2020

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن عن تقديم المواعيد الخاصة بصرف المرتبات للعاملين بالدولة، حيث ستبدأ عملية صرف الرواتب بداية من يوم الأحد الموافق التاسع عشر من أبريل 2020، وذلك بدلاً من الخميس الموافق الثالث والعشرون من نفس الشهر، حيث أنه قد تقرر صرف المرتبات للعاملين في 18 وزارة وهيئة من العاملين بالدولة يوم 19 أبريل.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل الحالي

كما أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2020، وتم تقسيم الوزارات والهيئات وجميع الجهات الحكومية على 4 أيام، على أن تبدأ من يوم 19 من شهر أبريل وتنتهي يوم 22 من نفس الشهر، حيث سيتم إتاحة المستحقات الخاصة بالعاملين في المواعيد المعلن عنها، كما سيتم مراعاة عدد العاملين الموجودين بكل وزارة أو هيئة مع تبكير المواعيد الخاصة بالصرف لجميع الهيئات وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية، وذلك تقديراً لجهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وسنعرض تفاصيل الصرف والأيام والجهات المستحقة للصرف من خلال الجداول التالية: