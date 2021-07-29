“للأمهات” معنى إسم ندى في معجم اللغة العربية لتسمية البنت الجديدة

تحرص الأم خاصة في العصر الحديث ووقتنا الحالي الى تسمية مولودتها الانثى بإسم مميز يضفي على صاحبه ملامح الرقة واللطف وذلك يمكن ان يحدث مع كثير من الاسماء المحببة المنتشرة في الوطن العربي والتي لا تقل مهما تعاقبت السنين، ولكن بدورنا نقدم احد اكثر اسماء البنات تسمية ألا وهو <<ندى>> سنتعرف عن أصله، وماهي تعدد معانية المختلفة.

معنى إسم ندى في المعجم

الندى في الاصل هو القطرات الصغيرة من الماء التي تسقط من السماء بعد ان كانت عبارة عن بخار متجمع طبقات الجو الباردة.

يتم التركيز على المعنى السابق بشكل واضح لهذا الإسم لكن المعنى له لا يتوقف على معنى واحد، ففي لسان العرب، معجم إبن منظور، فالندى هو الكرم وكثرة السخاء، وأندى الرجل: كثر نداه أي عطاؤه، وأندى إذا تسخى، ويقال نَدِيّ يقصد به رطب، وندى الأرض: نداوتها وبللها.

صفات إسم ندى

المعنى المرتبط بصاحبة إسم ندى هو لاشك جميل وإن تعدد، فكل معانيه متقاربه في أصل الخير الذي يشاهده الناس ويحسون به من حامل الإسم، لذلك هو شخص ذو مآثر، وطبع غير شاذ.

من الأمور الملاحظة تمتع صاحبة الإسم بشخصية مهذبة، وصفات غير أنانية، وهي ايضا تخفي الكثير من المشاعر في علاقتها الاجتماعية وتفضل الكتمان فيما يتعلق بامور حياتها الشخصية والامور الزوجية بالاخص، كما أنها بحكم قربها من الأم والحرص على التواجد معه قدر ما أمكّن تُكّون علاقة قوية معها. وليس أخيراً، يتبع مواصفات اسم ندى الكرم ومساعدة اخوانها مادياً حتى لا يشعروا بالحاجة فهي صاحبة مواقفة لا تنسى في تقديم يد العون.