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للتأمين الصحي.. موعد تقديم ملفات مدارس الثانوية الفنية للتمريض

بواسطة عزت محمد
مدارس الثانوية الفنية للتمريض

ازداد معدل البحث عن شروط القبول في مدارس الثانوية الفنية للتمريض خلال الفترة الجارية بعد الإعدادية، أملًا فى الحصول على فرصة عمل تساعد على متطلبات الحياة، ويعتبر قطاع التمريض، من أفضل القطاعات، الذي يحظى بفرص عمل في الحكومة المصرية، والحصول على مرتبات ثابته، فيما يُمنى العديد من الطلاب أنفسهم بالتقديم في مدارس الثانوية الفنية للتمريض.

1 قواعد وآليات القبول في مدارس الثانوية الفنية للتمريض
2 موعد اختبارات في مدارس التمريض للتأمين الصحي
3 موعد تقديم ملفات مدارس الثانوية الفنية للتمريض للتأمين الصحي
4 شروط التقديم في مدارس التمريض 2021/2022

قواعد وآليات القبول في مدارس الثانوية الفنية للتمريض

وحدد رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور محمد ضاحي، قواعد وآليات القبول في مدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الجاري، وكشف عن الحد الأدنى للمجموع لتقديم الملفات في كل مدرسة بناء على المجاميع بكل مدرسة.

ومن المقرر، تحديد الحد الأدنى للقبول في كل مدارس الثانوية الفنية للتمريض للتأمين الصحي، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وتتم عملية الاختيار بناء على المجاميع الأعلى، وفقًا آليات القبول في مدارس الثانوية الفنية للتمريض للتأمين الصحي، التي أعلنت عنها الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة.

موعد اختبارات في مدارس التمريض للتأمين الصحي

وحددت هيئة التأمين الصحي، موعد اختبارات اللغة العربية، والإنجليزية، في مدارس التمريض، على أن تتم الاختبارات، بداية من 24 يوليو، وتستمر حتى 29 يوليو،.

ونصحت الهيئة، بضرورة توفير الفصول والطاقة الاستيعابية من المقاعد داخل المدارس، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بين الطلاب، ووضع مسافة آمنة.

ومن المقرر، إجراء المقابلة الشخصية للطلاب الذين خضعوا لاختبارات اللغة العربية، والإنجليزية يوم 1 أغسطس، وفقًا لشروط وقواعد القبول.

موعد تقديم ملفات مدارس الثانوية الفنية للتمريض للتأمين الصحي

وأعلنت هيئة التأمين الصحي، عن موعد تقديم ملفات مدارس الثانوية الفنية للتمريض، بداية من الإثنين 5 يوليو الجاري، وحتى يوم 15 يوليو، على أن يتم قبول 25 ملفًا يوميًا بكل مدرس ثانوية فنية للتمريض لمدة 10 أيام عمل متواصلة.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2021/2022

التقديم في مدارس التمريض يجب تحقيق عددًا من الشروط على النحو التالي:

  • حصول الطالب على شهادة الدراسة الإعدادية.
  • أن يكون التقديم بمدارس التمريض في نفس عام الحصول على الشهادة.
  • أن يكون الطالب المتقدم مدارس التمريض من أبناء المحافظة التي حصل عليها الإعدادية.
  •  لا تقبل المحافظات النائية طلبات من خارج المحافظة إلًا بعد استكمال الأعداد.
  • ألًا يقل السن في بداية الدراسة عن 15 سنة.
  • يجوز النزول 6 أشهر بقرار من وزيرة الصحة.
  • اجتياز اختبارات القدرات والاختبار الشخصي.
  • اجتياز الطالب الكشف الطبي.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتمتع بحسن السير والسلوك.
  • أن يجري الطالب تعهدًا بالتفرع والدراسة ويوقع الطالب أو الطالبة عليه.
  • أن يصدق والد الطالب أو ولي الأمر على التعهد.
  • ألًا تكون الطالبة المتقدمة لمدارس التمريض بعد الإعدادية متزوجة.
عزت محمد

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