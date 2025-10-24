للعاملين بالدولة.. مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر وآخر موعد لمرتب أكتوبر

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سيبدأ في 23 أكتوبر الجاري وأكدت الوزارة مواعيد صرف مرتبات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة أوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف الرواتب إضافة إلى تخصيص 3 أيام 7و 8 و 12 من الشهر نفسه لصرف متاخرات المستحقين.

مواعيد صرف مرتبات الأشهر القادمة

– أكتوبر 2025 : يبدأ صرف المرتبات يوم الأربعاء 23 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 27 أكتوبر تُصرف المتأخرات المالية أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

– نوفمبر 2025 : يبدأ صرف المرتبات يوم 24 نوفمبر، وتُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

– ديسمبر 2025 : يبدأ صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر، وتُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

تنبية بشأن العاملين

– تشمل مرتبات أكتوبر 2025 زيادات مالية تم إقرارها مسبقاً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في يوليو الماضي.

– تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري للدرجات الوظيفية الأدنى، مع زيادة العلاوات الدورية بنسب تتراوح بين 10-15% حسب الدرجة الوظيفية.

– تُصرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.

– يُنصح العاملون بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد

قنوات استلام الرواتب:

– الحسابات البنكية: يتم الإيداع مباشرة في حسابات الموظفين، مع إمكانية السحب من أي بنك.

– فروع البريد المصري: تخدم مئات الآلاف من الموظفين في المناطق الريفية والنائية.

– ماكينات الصراف الآلي (ATM): تتوفر في جميع المحافظات، مع دعوة من الوزارة لتجنب التزاحم عبر الالتزام بالمواعيد المحددة.