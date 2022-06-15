للمواطن والأجنبي المقيم.. شروط حصول السعوديين على تأشيرة الدخول للإمارات

تضع كافة دول العالم شروطًا ليتمكن المواطنون من دول الجوار الولوج إليها، لذا أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبون من مواطني المملكة العربية السعودية في الدخول إلى أراضيها

شروط حصول السعوديين على تأشيرة دخول إلى الإمارات

وأهم الشروط والإجراءات التي يجب توافرها في كل من يرغب الدخول إلى الإمارات هي الحصول على تأشيرة دخول البلاد ولها عدة اشتراطات تأتي كالتالي:

يجب على الوافد طباعة شهادة فحص فيروس كورونا التي تشير إلى سلبية نتائجه باللغة العربية واللغة الإنجليزية، على أن أن تتضمن وقت إجراء الفحص وتاريخه بالإضافة إلى رمز QR.

توافر تأمين صحي بالأشخاص القادمين من المملكة العربية السعودية حتى يتم تغطية تكاليف علاج كورونا.

يستثنى الأطفال الأقل من 12 ربيعًا من فحص الكورونا.

إجراء فحص كورونا للوافدين إلى الإمارات فور وصولهم إلى مطار. ‏

شروط حصول السعوديين على تأشيرة إقامة بالإمارات

عقب دخول السعوديين إلى الإمارات سوف تبدأ إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة لهم، ولإتمامها يجب توافر عدة ضوابط كالتالي:

إتمام بالفحص الطبي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمسافرين من السعودية.

إجراء وزارة الداخلية للفحص الأمني.

تختلف مدة تأشيرة الإقامة، بحسب نوعها وتتراوح ما بين عام وحتى ثلاثة أعوام.

شروط طلب الأجانب المقيمين في السعودية لتأشيرة الإمارات

توضع عدة شروط ليتمكن الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية من الحصول على تأشيرة السفر الخاصة بدولة الإمارات من السعودية، وتتعدد كالآتي: