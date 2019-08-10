للمُضحين.. بعض التساؤلات عن الأُضحية و رد دار الإفتاء المصرية تعرف عليها

عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين والذي شرع الله فيه الذبح لإطعام المساكين و توزيع لحم الأُضحية ما بين الأقارب والأصحاب و الفقراء و المحتاجين، ويستائل الناس عن الأمور الشرعية التي تجعل الأضحية صحيحة بدون أي مخالفات شرعية أو نواهي، حيث يمتنع المُضحي عن حلق شعرة قبل التضحية كما يبدأ وقت الأُضحية من بعد صلاه العيد و ينتهي بغروب الشمس من اليوم الرابع من أيام العيد .

بعض الفتاوي بخصوص ذبح الأضحية من دار الإفتاء المصرية

أحضرنا لحضراتكم بعضاً من أسأله الناس ورد دار الإفتاء عليها بخصوص الأضحيه .

السؤال الأول ماهي الأضحية ولماذا شرعت ؟ .

ج / الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح. والأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه .

ما هي شروط الأضحية؟

ج / ويشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى.