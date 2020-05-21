لليوم الثالث على التوالي مصر تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الخميس ببيان رسمي عن تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي منذ بدء الأزمة، حيث تم رصد 774 حالة جديدة و16 وفاة، وخروج 223 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بع أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبذلك يكون إجمالي المتعافين من الفيروس حتى الآن 4217 حالة.

مصر تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا

وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها من إيجابية إلى سلبية 4798 حالة من ضمنها الـ4217 متعافيا، وأضاف بيان الوزارة تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبت بنتيجة تطبيق إجراءات الترصد والتقصي وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، إيجابيتها بنتيجة التحاليل المعملية لفيروس كورونان وتسجيل 16 حالة وفاة ، وأكد البيان أن جميع الحالات المثبت إيجابيتها للفيروس تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجرالصحي، حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

واشار البيان إلى أن إجمالي الحالات المسجلة حتى يوم الخميس بلغ 15003 حالة، بينهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.

ويُذكر أنه تم تسجيل 745 حالة إصابة يوم الأربعاء ، في حين تم تسجيل 720 حالة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى استمرر تسجيل حالات الإصابة بشكل متزايد في البلاد.