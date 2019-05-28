لمدة أسبوعين.. بدء تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية من غد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بداية تقديم الطلاب المتضررين من النتيجة التظلمات الخاصة بالشهادة الإعدادية ابتداء من الغد الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين.

اعتماد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية

ويذكر أن اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، امس نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثاني 2019/2018 بمحافظة القاهرة.

نسب النجاح

وقال مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطية في محافظة القاهرة: «إن نسبة النجاح في الإعدادية العامة بلغت (82%)، و نسبة النجاح (للمكفوفين) 72.2 %، ونسبة النجاح (للصم وضعاف السمع) 97.6 %، ونسبة النجاح (القسم المهنى) 75 %، بينما بلغت نسبة النجاح (للمدارس الدولية) 97.9%، والإعدادية الرياضية 72.72%

ترتيب الإدارات التعليمية

وكان ترتيب الإدارات التعليمية الأولى على مستوى المديرية كالآتي