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لمستفيدي الدعم.. اعرف أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2019

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
لمستفيدي الدعم.. اعرف أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2019
أسعار سلع التموين

بالتزامن مع بدء منافذ التموين في صرف السلع التموينية للشهر الجاري أغسطس 2019، نستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج أسعار السلع التموينية أغسطس 2019، والتي يُمكن لمستفيدي الدعم صرفها من خلال المنافذ الرسمية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة إلى منافذ جمعيتي، وأخيراً من خلال بقالي التموين.

أسعار السلع التموينية أغسطس 2019

وجاءت أحدث أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس كالتالي، بلغ سعر كيلو السكر بنحو 9.5 جنيهات، بينما سجل كيلو الرز المعبأ بنحو 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو المكرونة المعبأ بمقدار 500 جرام بنحو 4 جنيهات، وبلغ سعر علبة الجبنة تترا باك بنحو تسعة جنيهات ونصف.

السلعةالسعر بالجنيه المصري
كيلو السكر9.5
صلصة 300 جرام4.75
علبة جبن تترا باك9.5
زجاجة زيت خليط كارن19
كيلو أرز معبأ9
كيس مكرونة معبأ 500 جرام4

وبلغ سعر الصلصة التي تزن 300 جرام بنحو 4.75 جنيه، وأخيراً سجل زجاجة زيت الخليط كارن بنحو 19 جنيه، ونتابع معكم شهرياً كافة أسعار السلع التموينية بالإضافة لكافة الأخبار المتعلقة بالتموين.

شروط حذف الغير مستحقين من بطاقة التموين

جديراً بالذكر أن وزارة التموين قد أعلنت مؤخراً عن المعايير التي بموجبها يتم حذف المستفيد من بطاقة الدعم، وجاءت كالتالي:

  1. في حالة كانت الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.
  2. في حالة الأسرة كان لها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
  3. في حالة كانت الأسرة لديها ضرائب بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه.
  4. في حالة كانت الأسرة لديها مرتب حكومي بنحو أكثر من 15 ألف جنيه شهرياً.
  5. الأسرة في حالة كانت مصاريف المدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
  6. إذا كان استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه شهرياً.
  7. في حالة كان الأسرة لديها جمارك وواردات بأكثر من 100 ألف جنيه.
  8. في حالة كانت الأسرة تمتلك سيارة فارهة أحدث من 2013.
  9. في حالة كانت الأسرة لها حيازة زراعية بأكثر من 15 فدان.
  10. وأخيراً إذا كان استهلاك الأسرة الشهري أكثر من 1000 كيلو وات.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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