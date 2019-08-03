لمستفيدي الدعم.. اعرف أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2019

بالتزامن مع بدء منافذ التموين في صرف السلع التموينية للشهر الجاري أغسطس 2019، نستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج أسعار السلع التموينية أغسطس 2019، والتي يُمكن لمستفيدي الدعم صرفها من خلال المنافذ الرسمية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة إلى منافذ جمعيتي، وأخيراً من خلال بقالي التموين.

أسعار السلع التموينية أغسطس 2019

وجاءت أحدث أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس كالتالي، بلغ سعر كيلو السكر بنحو 9.5 جنيهات، بينما سجل كيلو الرز المعبأ بنحو 9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو المكرونة المعبأ بمقدار 500 جرام بنحو 4 جنيهات، وبلغ سعر علبة الجبنة تترا باك بنحو تسعة جنيهات ونصف.

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 9.5 صلصة 300 جرام 4.75 علبة جبن تترا باك 9.5 زجاجة زيت خليط كارن 19 كيلو أرز معبأ 9 كيس مكرونة معبأ 500 جرام 4

وبلغ سعر الصلصة التي تزن 300 جرام بنحو 4.75 جنيه، وأخيراً سجل زجاجة زيت الخليط كارن بنحو 19 جنيه، ونتابع معكم شهرياً كافة أسعار السلع التموينية بالإضافة لكافة الأخبار المتعلقة بالتموين.

شروط حذف الغير مستحقين من بطاقة التموين

جديراً بالذكر أن وزارة التموين قد أعلنت مؤخراً عن المعايير التي بموجبها يتم حذف المستفيد من بطاقة الدعم، وجاءت كالتالي: