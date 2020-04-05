لمكافحة كورونا.. طارق السرنجاوي يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري (فيديو وصور)

اتجهت دول العالم خلال الفترة الماضية، إلى تصنيع المعدّات والأجهزة الطبّية اللازمة لمواجهة وباء “كوفيد 19” الذي هدّد الكثير من الدول حول العالم، وبالطبع من بين تلك الدول مصر، حيث أعلن الدكتور طارق السرنجاوي، مدير وادي التكنولوجيا بمدينة زويل، عن تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري سيكون مطروح بسعر مناسب، وذلك كنوع من المساعدة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية.

النماذج الأولية مصنوعة بمكونات محلية

وقال السرنجاوي، في مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، إن النماذج الأولية للجهاز الذي سيساهم في مساعدة الأجهزة الطبّية على مواجهة فيروس “كورونا” مصنوعه بمكوّنات محلية، موضّحًا أنه تم تشكيل فرق عمل بحثية لإنتاج الجهاز بسعر في متناول الجميع.

الجهاز يعمل بالكهرباء أو الطاقة الشمسية

وكشف أن الجهاز سيعمل بالكهرباء أو الطاقة الشمسية، موضّحًا انتظار الفريق للحصول على تصريح التصنيع من الجهات المختصّة مثل وزارة الصحّة، موضّحا وجود الكثير من الشركات في مصر لديها إمكانية إنتاج الجهاز الذي لن يتعدّى تكلفته بضع آلاف من الجنيهات.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد سيساعد المريض على التحسّن قبل الدخول إلى الرعاية المركزة، ومن الممكن أن يجعله يستغني عنها، موضّحًا أنه تم التوصّل إليه وتشغيل نماذجه الأولية بمكونات محلّية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع حالات الإصابة بوباء “كورونا” إلى 1070 حالة، وذلك بعد تسجيل 85 حالة جديدة خلال أمس السبت.