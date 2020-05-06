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لمن يتقاضون حتى 3000 جنيه.. موعد صرف المعاشات من مكاتب البريد

بواسطة أمين إبراهيم

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، والتي من ضمنها تقسيم مواعيد صرف المعاشات لتقليل زحام المواطنين، ستبدأ اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في عملية صرف المعاشات لأصحابها لمن يحصلون على أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه والذين يبلغ عددهم حوالي مليون قائم بالصرف، حيث يستمر الصرف من غد الخميس حتى السبت المقبل 9 مايو.

موعد صرف المعاشات لمن يزيد معاشهم على 3000 جنيه

ووفقًا للخطة المعتمدة من جانب الحكومة لمواعيد صرف المعاشات، فإن أصحاب المعاشات ممن يزيد يحصلون على معاش قيمته أكثر من 3000 جنيه ستبدأ عملية الصرف الخاصة بهم يوم الأحد المقبل 10 مايو، بالإضافة لمن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتيسير عمليات صرف لأصحاب المعاشات، والعمل على تذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه أصحاب المعاشات، وتم إتاحة أكثر من قناة من القنوات المخصصة لصرف المرتبات والمعاشات منها عبر 2000 منفذ، وكذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، وأيضًا الصرف من داخل فروع بنك ناصر البالغ عددها حوالي “93” فرعا على مستوى الجمهورية.

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صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000جنيه

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التقرير الخاص بغرفة العمليات أشار إلى انتظام العمليات الخاصة بصرف المعاشات أمس الثلاثاء، الذي يعد بداية الأيام المخصصة لصرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000جنيه، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس نحو “3.94 مليون” حركة صرف بقيمة إجمالية 4.29 مليار جنيه.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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