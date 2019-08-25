لهذا السبب.. إنذار رسمي بحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

أحمد حسن وزينب | توجه المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي لوزير الاتصالات بصفته وشخصه الدكتور عمرو طلعت رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفيد حجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، لما يتداولونه من نشر مقاطع فاضحة ، نتج عنها ردود أفعال غاضبة للمصريين كافة، بقصد تحقيق المكسب وراء الدخول ومشاهدة أكبر قدر من المصريين لهذه الفيديوهات، وأقل ما يقال عنها أنها مقاطع تسيء لسمعة مصر وتضر بها.

الدستور يكفل الحرية بثوابت

ويفيد البلاغ المقدم من قبل أيمن محفوظ، أنه رغم أن الدستور يكفل حرية التعبير عن الرأي بمعناه ومدلوله العام والخاص إلى أن لكل شيء قواعد وثوابت لا بد من الحفاظ عليها، فهذه الحرية ليست مطلقة، لكن يحكمها هذه القواعد والثوابت والتقاليد والآداب العامة.

وزير الاتصالات وحجب المواقع المخالفة

وتابع محفوظ في بلاغه أن السلطة الحقيقة في يد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يرأسها الدكتور عمرو طلعت فهو قانون من يحق له حجب كل ما هو مخالف للقانون من مواقع.

مفاد قانون مكافحة جرائم الأنترنت

وكشف محفوظ أن بناء على نص المادة (27) من مكافحة جرائم الإنترنت والذي يقضي عقابا بالحبس بما لا يقل عن عامين وغرامة كل من يقوم بإنشاء حساب بغرض نشر مقاطع فاضحة وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة وذلك للتربح والمكسب المادي من وراء اليوتيوب.

نص قانون العقوبات

وأكمل محفوظ أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات؛ هي طبقا لنص المادة:

«كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس لمدة سنة أو بالغرامة».

حجب قناة أحمد حسن وزينب ردعا وتقويما

وأشار محفوظ في إنذاره الذي حمل رقم 18978 المقدم لهيئة قضايا الدولة إلى أنه يطالب بحجب قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب ردعا وتقويما وحتى لا يتخذ نهجا لأشخاص آخرين، وحفاظا على الأخلاق والثوابت وقيم المجتمع المصري.