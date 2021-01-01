لهذه الفئات.. التموين تبدأ في إضافة مواليد جدد علي البطاقات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًأ السبت الموافق الثاني من يناير بشكل رسمي في إضافة مواليد جدد علي بطاقات التموين وذلك لبعض الفئات بمكاتب التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر وإتباع الخطوات التي وضعتها البوابة.

ويمكن للأشخاص إضافة المواليد علي البطاقات بشكل إلكتروني من المنزل، حيث وفرته وزارة التموين والتجارة الداخلية التقديم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين وللحفاظ علي صحتهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد علي البطاقات

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إضافة المواليد علي البطاقات سيكون لفئات معينة حسب القرار الوزاري الصادر رقم 178 لسنة 2017 وذلك لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه حيث جاءت الفئات علي النحو التالي:

المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. الموظفون محدودي الدخل الذين يتقاصون راتب لا يتخطي الـ 1500 جنيه. العاطلين عن العمل والباعة الجائلين. عمال التراحل والعمالة الموسمية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة. المرأة المعلية والأرامل والمطلقات.

كيفية إضافة مواليد جدد علي بطاقات التموين بشكل إلكتروني

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية إضافة المواليد علي البطاقات بشكل إلكتروني دون الذهاب إلي مكاتب التموين بطرق بسيطة وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا ووفقا لخطة الدولة المصرية برقمنة الخدمات، ويمكن إضافة مواليد جدد عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية مباشر.

الذهاب إلي أيقونة ضم أفراد أسرتي حتي تستطيع من إضافة مولود جديد.

الضغط علي خيار ابدأ الخدمة.

إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة بعد ظهور صفحة تقديم الطلبات.

الضغط علي المربع الخاص موافق علي الشروط والأحكام بعد ظهور بيانات مقدم الطلب وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية والإدارة التموينية.

اختيار الأفراد المرغوب ضم علي البطاقة التموينية ويشترط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي وتسجيل الرقم القومي.

الضغط علي تتبع الطلب لمعرفة نتيجة الطلب وموقفه .

استبعاد غير المستحقين

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أكد في تصريحات سابقة أنه تم استبعاد الأفراد الغير مستحقين للدعم الحكومي علي البطاقات، علي أن يتم إضافة مواليد جدد للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الوزير أنه سيتم إضافة مواليد جدد في ضوء القرار الاستثنائي للفئات الأكثر احتياجا بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزراء، علي أن يتم صرف الخبز المدعم لـ 71 مليون مواطن و64 مليون مواطن علي المقررات التموينية.

وأوضح المصيلحي أنه جارى دراسة الاتفاق مع وزارة المالية حتي يتم تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة الجديدة حتي يتم صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.