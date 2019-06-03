“لو العيد بكرة”.. موعد صلاة عيد الفطر 2019 فى جميع مدن ومحافظات مصر

تستطلع دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومعهد المساحة اليوم الاثنين 3 يونيو 2019 هلال شهر شوال 1440 هجرية “هلال العيد” وذلك من خلال عدد من اللجان فى مناطق مختلفة لاستطلاع هلال شهر شوال، وتقوم هذه اللجان برفع تقرير لمفتي الديار المصرية الذى سيعلن بدوره الرؤية الشريعة لهلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان معهد الفلك قد كشف عن أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين بتوقيت القاهرة ظهر اليوم الاثنين 29 رمضان 1440 هجرية الموافق 3 يونيو 2019 ميلادية وهو ما يطلق عليه “يوم الرؤية”، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم غد الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وصلاة العيد ستكون فى تمام الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

وننشر فى التقرير التالى موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية والمواعيد كالتالي:

مدنية القاهرة فى الساعة 5:19 والجيزة 5:19 والإسكندرية 5:21 وبورسعيد 5:12 والسويس 5:14 والعريش 5:06 وطور سيناء 5:13 وفى مدنية سانت كاترين 5:11 وطابا 5:06 وفى مدينة شرم الشيخ 5:12 وفى مدينة دمنهور 5:20 وفى مدينة طنطا 5:18 والمنصورة 5:16 وفى مدينة الزقازيق 5:17 وبنها 5:18 وشبين الكوم 5:19 وفى مدنية كفر الشيخ 5:18.

وفى مدينة الفيوم 5:22 وبنى سويف 5:21 وفى مدينة المنيا 5:25 وفى مدينة أسيوط 5:25 وفى مدينة سوهاج 5:25 ومدينة قنا 5:22 وأسوان 5:25 وأبو سمبل 5:34 ومرسى مطروح 5:32 وفى الغردقة 5:15 والخارجة 5:33 وفى مدينة الإسماعيلية 5:13 ودمياط 5:13 وفى مدينة السلوم 5:40 وفى مدينة نويبع 5:08 وفى مدينة حلايب 5:14 وشلاتين 5:16