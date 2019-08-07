ساد نوع من انواع الإرتباك واللغلط أمس بين مجتمع الأبراج الفلكية بعد تغيير ترتيب الأبراج وظهور برج جديد يسمى برج “حامل الثعبان” أو برج “الحواء”، وبناءً على ذلك تغيير ترتيب الأبراج وتغييرات النظريات وخرج اُناس ممن كانوا يعتمدون على تحليلات برجهم إلى برج آخر بصفات اخرى ودراسات أخرى، وتصدر الخبر أمس الثلاثاء صدارة الترتيب في قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد الجدل الكبير الذي أثير على نطاق واسع عقب اطلاق قسم الفلك بشأن برج”حامل الثعبان”.

ترتيب الأبراج الجديدة

قد صرح متخصصون في علم الفلك والعلوم الجيوفيزيقية وعلى رأسهم. الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي الفلك، أن برج “حامل الثعبان” ليس جديداً وأنه تم رصده منذ اوائل عام 2015، ولكنه قد تم تجاهل البرج لعدم مكوث الشمس فيه فترة كافية، وبعد هذا الجدل لفترة طويلة حسم الدكتور “أشرف تادرس” وصح بوجود البرج الثالث عشر، كما أنه قام بترتيب الأبراج الفلكية من جديد حسب المعطيات الجديدة واليكم محبي ومتابعي الأبراج الترتيب الجديد، تعرف على برجك الجديد.

الجدي: 20 يناير حتى 16 فبراير، قديما كان (22 ديسمبر -19يناير)

الدلو: 16 فبراير حتى 11 مارس​، قديماً كان (20 يناير- 18 فبراير)

الحوت: 11 مارس حتى 18 أبريل، كان قديما(19 فبراير- 20 مارس).

الحمل: 18 أبريل حتى 13 مايو، كان قديما(21 مارس-19 ابريل).

الثور: 13 مايو حتى 21 يونيو، كان قديما(20 ابريل- 20 مايو).

الجوزاء: 21 يونيو حتى 20 يوليو، كان قديما(21 مايو-20 يونيو).

السرطان: 20 يوليو حتى 10 أغسطس، كان قديما(21 يونيو- 22 يوليو).

الأسد: 10 أغسطس حتى 16 سبتمبر، كان قديما(23 يوليو 22 أغسطس).

العذراء: 16 سبتمبر حتى 30 أكتوبر، كان قديما(23 أغسطس 22 سبتمبر).

الميزان: 30 أكتوبر حتى 23 نوفمبر، كان قديما(23سبتمبر 23 أكتوبر)

العقرب: 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، كان قديما(24 أكتوبر 21 نوفمبر)

الحواء: 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، جديد

القوس: 18 ديسمبر حتى 20 يناير، كان قديما(22 نوفمبر 21 ديسمبر)

مواصفات برج حامل الثعبان أو برج حواء