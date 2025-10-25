ليلة لا تُنسى في الجونة 2025: نجوم يتألقون وتكريمات تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ السينما

أسدل الستار عن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ليلة 24 أكتوبر 2025 بحفل اختتم به مهرجان الجونة 2025 أجواءه السينمائية التي امتدت لثمانية أيام، وسط رصد حافل للجوائز والتكريمات التي عبّرت عن الرسالة الإنسانية التي حملها المعرض هذا العام.

أهم الفعاليات في الختام

* إعلان الفائزين بجوائز المسابقات الرسمية للمهرجان، ضمنها جائزة “سينما من أجل الإنسانية” وجوائز الجمهور.

* تكريم خاص لخبير السينما انتشال التميمي تقديرًا لمسيرة عطائه ودوره في المهرجان.

* عروض مرئية تقدّم مشاهد لأعمال الفنانين الراحلين خلال العام، تضمنت أسماء مثل سميحة أيوب وسليمان عيد وغيرهم.

الفائزون بجوائز المهرجان

شهد ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 تتويج مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية العربية والعالمية:

فاز الفيلم التونسي “ظل الرمال” بجائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل

بينما حصل الفيلم المصري “ليل القاهرة” على جائزة لجنة التحكيم الخاصة تقديرًا لرؤيته الإبداعية.

ونالت الممثلة اللبنانية دارين حمزة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “نساء بلا ظل

فيما فاز الممثل الإسباني خافيير ري بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه “الطريق إلى غرناطة”.

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فذهبت إلى الفيلم الأردني “صدى الصحراء”

بينما نال الفيلم الفرنسي “الذاكرة المفقودة” جائزة أفضل فيلم قصير.

جوائز النجوم

* جائزة أفضل ممثل فاز بها أحمد مالك عن دوره في فيلم “كولونيا”

* جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة حصلت عليها ليا دروكير عن دورها في فيلم *من أجل آدم.

* جائزة “نجمة الجونة الذهبية” لأفضل فيلم روائي طويل أُعطيت للفيلم “شاعر” (إنتاج كولومبيا، ألمانيا، السويد) من إخراج سيمون ميسا سوتو.

* الفائز بجائزة “نجمة الجونة الفضية للأفلام الروائية” هو فيلم “لو المحظوظ” إخراج لويد لي تشوي

* جائزة “نجمة الجونة البرونزية للأفلام الروائية” نالتها “المستعمرة” من مصر، إخراج محمد رشاد.

* جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل ذهبت إلى “وين ياخدنا الريح” (تونس، فرنسا، قطر) إخراج آمال القلاتي.

أبرز المكرمين والجوائز

* أحمد مالك أصبح أول مصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في الجونة 2025.

* فاطمة حسونة الفلسطينية نالت جائزة “نجمة الإنسانية”، عبر فيلمها الذي تناول قصة حقيقية لأعمال صحفية في ظروف الحرب.

* منة شلبي كُرّمت بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديراً لمسيرتها الفنية في المشهد المصري والعربي.

* الخبير السينمائي انتشال التميمي كُرّم على دوره الطويل في المهرجان وإسهاماته في صناعة السينما.

* الرّمز العالمي كيت بلانشيت حضرت كضيفة شرف للمهرجان، وتلقّت تكريماً خاصاً.

رسالة إنسانية ومحور الدورة

دورة الجونة 2025 اختارت أن تضيء قضية الأمن الغذائي كمحور هذا العام، فضمّت عناوين أفلام وجلسات نقاشية وورش عمل تتناول هذا الموضوع الحساس، بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء، واستهدفت الجمع بين الفن والرسالة.

كما شهدت الدورة الاحتفاء بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، باعتبار أن إرثه يشكّل مرجعية للفنانين العرب الجدد.

بهذا المشهد المضيء اختتم مهرجان الجونة السينمائي 2025 فعالياته، مؤكدًا مكانته كأحد أهم المهرجانات في المنطقة التي تجمع بين الفن والإبداع والإنسانية. فقد جمع بين النجوم والسينمائيين من مختلف أنحاء العالم في احتفال يكرّس دور السينما كجسر للتواصل والثقافة والإلهام.

اقرأ أيضا

استعدادات ضخمة لاحتفالية المتحف الكبير التاريخية

مهرجان القاهرة للجاز

فيديو الحضارة المصرية

مسلسل اللعبة 5