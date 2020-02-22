لينكات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر إلكترونيا بشكل سريع

يبحث المواطنين عن معرفة فاتورة الكهرباء في مصر إلكترونياً حيث أن وزارة الكهرباء المصرية أصدرت خدمه جديدة للمواطنين لتوفير الخدمات الإلكترونية للاستعلام بشكل سريع عن فواتير الكهرباء عن طريق الإنترنت على شركات الكهرباء التالية:

“شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء”

حيث يتم الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالكهرباء إلكترونيا للتجنب من المشكلات المتزايدة التي تحدث من قبل الموظفين المسئولين عن كشف قراءة العداد، كذلك توفير الشركة العداد المدفوع القيمة مسبقًا، لذا نقدم كل ما يخص طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر خلال الآتي.

سنعرض لكم الطريقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر بقراءة العداد في مجموعة من النقاط المحددة على النحو التالي:

أولاً بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.