لينك تقديم المدارس المصرية اليابانية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر

نرفق لكم رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية، حتي يستطيع جميع أولياء الأمور المصريين وغير المصريين الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر تسجيل بيانات الطلاب بالمدارس اليابانية وإدخال الرغبات الحقول الفارغة حتي يلتحقوا للعام الدراسي المقبل بأذن الله تعالي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم لينك تقديم المدارس المصرية اليابانية بأسفل هذه المقالة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصر أعلنت عن شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن الاطلاع علي شروط التقدم وضوابط الالتحاق إلكترونيا، حيث تجدر الإشارة بان نظام الدارسة بتلك المدارس تتضمن نظام تعليمي متطور يطلق عليه التوكاتسو التي تساعد علي نمو سلوكيات الطلاب داخل المدرسة التي تشمل العلاقات الإنسانية وغيرها من الأنشطة الأخري.

لينك تقديم المدارس المصرية اليابانية

وزارة التربية والتعليم المصرية أوضحت بان التقديم سيكون الكترونيا عبر الموقع الالكتروني علي الرابط التالي التقديم للمدارس اليابانية، علما بانه يمكن لجميع الأطفال الالتحاق بتلك المدارس وفقا لما أكدته الوزارة بان يمكن للصفين الأول والثاني الابتدائي الدخول علي رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية المرفق لكم بعالية.

وزارة التربية والتعليم تعمل علي كل قدما وساق لإنشاء العديد من المدارس اليابانية علي مستوي الجمهورية لكي تستهدف الأطفال الراغبين بالالتحاق بتلك المدارس، حيث إضافة الوزارة مدارس جديدة حتي تدخل بالخدمة ليصبح إجمالي عدد المدارس اليابانية علي مستوي الجمهورية 45 مدرسة يابانية بدلا من 35 مدرسة يابانية.

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