لينك موقع المصرية للاتصالات لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 إلكترونيًا  140 on line .. وأقوى أكواد شبكة we

نقدم لكم لينك موقع المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 إلكترونيًا 140 on line وأقوى أكواد شبكة we حيث زاد اهتمام الجميع من المواطنين بالتليفون الأرضي حرصا على وجوده في البيت المصري لشبكة الإنترنت وفي هذا الوقت يستعد الجميع باستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو 2019 وهكذا يكون قبل كل فترة سداد.

وتكو ن فترة اشتراك التليفون ألأرضي على مدار السنة وهى عبارة عن أربع مراحل مقسمة كل ثلاث شهور أي ربع سنوية في شهور “يناير-أبريل –يوليو – أكتوبر” ونحن حاليًا على مشارف دفع الفاتورة الثالثة لشهر يوليو 2019 .

رابط دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

تقدم المصرية للاتصالات خدمات على هذا الاشتراك من التليفون الأرضي وإمكانيات كثيرة من الشركة للمواطنين وتتميز المصرية للاتصالات بتوفير الكثير من الطرق الدفع وهى أون لاين أو خدمات فورى الموجودة والمنتشرة بأنحاء الجمهورية فروع المصرية للاتصالات الموزعة على مختلف المحافظات.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتستطيعون دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 من خلال لينك موقع المصرية للاتصالات إلكترونيا وطرق الاستعلام عنها على النحو التالي:

ادخل على موقع المصرية للاتصالات

كتابه كود المحافظة

ادخل رقم تليفون الأرضي

سيظهر لك قيمه الفاتورة

طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

عن طريق ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن. عن طريق خدمات فوري واسعة الانتشار. عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان. عن طريق زيارة أقرب سنترال لك. يمكن دفع الفاتورة من أقرب فرع شركة تي اية داتا

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 “طرق الدفع” موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg في دقيقة واحدة

بعد التعريفة الجديدة سارع لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2019 عبر موقع وزارة الكهرباء moee.gov.eg .. وأعرف الشرائح والأسعار

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