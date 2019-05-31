لينك موقع تذكرتي tazkarti للحصول على بطاقة مشجع fan id | احجز أون لاين الآن

نرفق لحضراتكم رابط موقع تذكرتي دوت كوم من اجل ان يستطيع كافة محبي رياضة كرة القدم في مصر شراء وحجز تذاكر مباريات بطولة كاس الأمم الأفريقية، حيث يمكن الحصول علي بطاقة مشجع fan id الخاصة بك أونلاين أو عن طريق منافذ بيع تذاكر المباريات، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم كيفية حجز المباريات أونلاين عبر موقع تذكرتي بالإضافة كل ما تريد معرفته من خلال هذا التقرير الشامل فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

اللجنة المنظمة للبطولة أوضحت كيفية الحصول علي بطاقة المشجع عن طريق شبكة الأنترنت، حيث يمكن حجز تذاكر كاس أمم أفريقيا عن طريق زيارة موقع تذكرتي الالكتروني، حيث يمكن شراء بطاقة الحضور في الملاعب لمشاهدة جميع المباريات الخاصة بالمنتخب وجميع المنتخبات الأخري أيضا.

موقع تذكرتي tazkarti

سنوضح لمتابعينا طريقة شراء التذاكر الكترونيا من موقع تذكرتي حيث يمكن حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 الكترونيا عبر شبكة الأنترنت، وذلك من خلال الخطوات التي سوف أقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط التالية علي النحو التالي من اجل الحصول على بطاقة المشجع فرجاءً تابعونا.

الدخول على موقع تذكرتي tazkarti.

عند دخولك على موقع تذكرتي ستجد أيقونتين قم بالنقر علي ” Sing up for a fan id “، التسجيل لطلب بطاقة المشجع ” اشترك الآن”، أو إذا كنت مشترك بالفعل وتريد شراء تذكرة مباشرة.

من ثم النقر علي أيقونة ” Egyptian ” أو مصري، بالإضافة إذا كنت تحمل جنسية اخري قم بالنقر علي الإيقونة الأخري.

من ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة، بلد الجنسية ولغة التواصل والبريد الإلكتروني.

عقب الانتهاء من عملية تسجيل بياناتك سوف تحصل علي بطاقة المشجع “Fan ID”، حيث رفقنا لمتابعي موقعنا مقطع فيديو يوضح طريقة الحصول على بطاقة المشجع، حيث يمكن مشاهدة الخطوات حتي نسهل الأمر عليكم، وختاما في حالة وجود أي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالإجابة عليكم علي الفور.