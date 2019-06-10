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“ارتفاع طفيف وتدريجي”.. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم الاثنين 10 يونيو وبيان بدرجات الحرارة

كتب سعيد كاملفي آخر تحديث
“ارتفاع طفيف وتدريجي”.. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم الاثنين 10 يونيو وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى النشرة الجوية الصادرة عن يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019 عن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية، ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وحار على جنوب البلاد نهاراً ولطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على مناطق شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، ونفس الحال بالنسبة للبحر المتوسط حالة البحر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم الاثنين 10 يونيو على مدن ومحافظات مصر فبيانها كالتالي: القاهرة 35-23، شبين الكوم 34-22، طنطا 34-22، دمنهور 32-21، الإسكندرية 28-21، بلطيم 28-21، بورسعيد 29-22، الزقازيق 35-20، السويس 35-22، العريش 34-18، رفح 33-19، نويبع 36-26، كاترين 31-15، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 36-26، مرسي علم 35-27.

"ارتفاع طفيف وتدريجي".. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم الاثنين 10 يونيو وبيان بدرجات الحرارة

الفيوم 35-23، بني سويف 36-23، المنيا 36-23، أسيوط 36-24، سوهاج 37-24، قنا 38-25، الأقصر 38-25، أسوان 39-28، الوادي الجديد 37-24، شلاتين 35-24، أبو رماد 34-25، حلايب 33-25، رأس حدربة 32-26.

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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