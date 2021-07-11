ماتت ليلة دخلتها.. خلود عروسة الجنة التي تحول فرحها لمأتم ويتم زفافها إلى قبرها

بواسطة إسلام عوض
خلود عروسة الجنة التي تحول فرحها لمأتم

عروسة الجنة هذا اللقب الذي تم إطلاقه من الأهالي على عروسة ههيا بالشرقية “خلود أحمد” والتي توفيت ليلة زفافها، وتحولت الفرحة إلى حزن والسعادة إلى مأتم، وبدلاً من أن يتلقى زويها التبريكات تلقوا عزائها، ونسأل الله لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

خلود عروسة الجنة التي تحول فرحها لمأتم

حيث كانت خلود أحمد غياتي مخطوبة وكانت تجهز لحفل الزفاف، والذي تم تحديد موعده بالفعل وتم نقل عفش العروسة إلى منزل عريسها، ولكن قبل ليلة الدخلة بـ6 أيام تقريباً، سقطت خلود مغشياً عليها دون أي مقدمات، ودون أي أمراض تشكو منها، وتم نقلها على الفور لمستشفى ههيا المركزي والتي حولتها إلى الزقازيق الجامعي.

وفي اليوم الذي كان محدد له أن تزف خلود عروسة الجنة على عريسها، لفظت فيه أنفاسها الأخيرة، ليتم زفافها إلى قبرها، حيث وضع الأهالي طرحة العروسة على نعشها وتم تشييعها إلى قبرها وسط زغاريد النساء.

وكأنها كانت تشعر بوفاتها فكتبت وصيتها، وطلبت أن يتم قراءة القرآن عليها، وعدم النياح أو الصراخ، مؤكدةً أنها سوف تعذب بمثل هذه الأشياء، كما طلبت أن لا يتم دفنها ليلاً، لكي تكون أول ليلة لها في قبرها بالنهار وليست بالليل لأنها تخاف من الظلام، فرحمة الله عليكي يا خلود ونسأل الله لكي الجنة وأن يلحقنا بكي على خير.

اقرأ أيضاً:

 

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

بالزيادة الجديدة.. جدول مواعيد صرف مرتبات الموظفين يوليو 2021

أخبار مصر

تصل لـ43 درجة.. حالة الطقس اليوم السبت 10 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

أخبار مصر

واتساب يفاجئ مستخدمية بإصدار جديد وميزة جديدة لتوفير الإنترنت ودعم سرعات النت الضعيفة

أخبار مصر

شاهد بالصور.. فتاة مصرية تنشر صور زفافها على كلب وتعليقها يثير غضب النشطاء

أخبار مصر

ما هو رقم بنك ناصر لخدمة العملاء وطرق التواصل 2021

أخبار مصر

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021 وزارة التربية والتعليم

أخبار مصر

طرق معرفة فاتورة الخط الأرضي وآخر موعد للسداد

أخبار مصر

موعد مرتبات شهر 7: الحكومة تقرر تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2021

أخبار مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أخبار مصر

فضل الصيام في يوم عرفة لغير الحجاج


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.