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“ماتوا ليلة دخلتهم”.. فرح يتحول إلى جنازة بعد مصرع عروسين وشقيقة العروسة والزغاريد تتحول لنياح وبكاء

بواسطة إسلام عوض
فرح يتحول إلى جنازة بعد مصرع عروسين وشقيقة العروسة

في واقعة أليمة اليوم، لقى عروسين مصرعهما ليلة دخلتهما وأثناء الزفاف، ليزف العروسين في الجنة، ومعهما شقيقة العروسة والتي كانت ترافقهما، وخلال لحظات تحول الفرح إلى عزاء وتحولت الزغاريد إلى بكاء ونياح، وبدلاً من تلقي والد العروسين التهاني والمباركة تلقوا التعازي والمواساة.

1 فرح يتحول إلى جنازة بعد مصرع عروسين وشقيقة العروسة
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فرح يتحول إلى جنازة بعد مصرع عروسين وشقيقة العروسة

فلقد كان العروسين في أوج فرحتهما اليوم، وذلك بعد أن حقق حلمهما وتم الزفاف بالفعل، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان نهائياً، حيث تعرض العروسين لواقعة أليمة أدت إلى مصرعهما أثناء زفافهما إلى بيت الزوجية.

حيث ورد إخطار إلى مدير أمن الشرقية يفيد بـ مصرع عروسين اليوم، وذلك بعد أن انقلبت سيارة الزفاف بهما ووقعت في ترعة أما قرية تدعى “طلحة بردين”، والتي تتبع مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وفور إخطار قوات الأمن بالواقعة، انتقلت قوات الأمن برفقة قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم التمكن ممن انتشال الضحايا، وتبين مصرع عروسي الشرقية وشقيقة العروسة ومعهما سائق السيارة التي كانت تزفهما، وتم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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