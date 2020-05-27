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ماذا يحدث عند سلق البيض لمدة تزيد عن 12 دقيقة؟

بواسطة سامي علي
ماذا يحدث عند سلق البيض لمدة تزيد عن 12 دقيقة؟ ماذا يحدث عند سلق البيض لمدة تزيد عن 12 دقيقة؟

يلاحظ أثناء سلق البيض تغير لون صفار البيض عند زيادة مدة السلق عن 12 دقيقة، وقام موقع  ” todayifoundout”  بتوضيح هذه الظاهرة التي تحدث للبيضة، حيث أوضحت أن البروتينات الموجودة داخل البيض تحتوي على عنصر الكبريت، الذي يتحد مع عنصر الهيدروجين فيما يعرف بعملية (التمسخ)، وهذا الاتحاد ينتج عنه مركب جديد يعرف بكبريتيد الهيدروجين.

أهم فوائد البيض وأضرار سلقه لمدة تتجاوز 12دقيقة

كبريتيد الهيدروجين هو مركب كيميائي أخضر رمادي اللون، وهو يظهر كحلقة حول صفار البيض، وكلما زادت مدة تعرض البيض للحرارة عن طريق زيادة مدة غليانه، سيؤدي إلى زيادة ظهور اللون الأخضر حول صفار البيض، وأوضح أن البيض النيئ يحتوي على مركب يسمى الأفيدين، وهو يمنع امتصاص البيوتين.

مركب الأفيدين يعد من المغذيات الأساسية، لذلك فإن زيادة سلق البيض لمدة تتجاوز 12 دقيقة يؤدي إلى تعطيل هذه المدة، وتفقد أهميتها الكيميائية، وهذا سيسبب بعض المشاكل داخل جسم الإنسان كالمغص وآلام القولون ويسبب الانتفاخ.

ماذا يحدث عند سلق البيض لمدة تزيد عن 12 دقيقة؟
ماذا يحدث عند سلق البيض لمدة تزيد عن 12 دقيقة؟

وتجرى عملية سلق البيض لمدة 12 دقيقة بهدف نضج البروتين الموجود داخلها، مما يسهل هضم البروتين وسرعة امتصاصه داخل الجسم، لذا فإنه يجب تجنب زيادة مدة السلق عن 12 دقيقة، حرصا على الاستفادة من جميع العناصر الموجودة داخل البيض، حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة وهي (فيتامين(A)، فيتامين( B5)، فيتامينB2، فيتامين B12)، كما تحتوي على بعض العناصر المفيدة للجسم مثل الكالسيوم والزنك بالإضافة إلى أوميحا 3، وهي عناصر هامة للجسم يجب الاستفادة من وجودها في البيض

سامي علي

صحفي وكاتب بموقع نجوم مصرية ومتابع لجميع الأخبار المحلية والعالمية وخاصة الأخبار الرياضية على مستوى العالم

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