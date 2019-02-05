ما الذي يجعل الرجل صاحب اللحية أكثر جاذبية؟ .. العلم يجيب

ظاهرة إطلاق اللحى للشباب أصبحت ملفتة للنظر منذ عدة سنوات بعدما حرص الرجال قبل هذه الظاهرة على أن يكونوا حليقي الذقن، فما الذي جعل الرجال والشباب يقدم على إطلاق لحيته؟ وهل تفضل النساء الرجل صاحب اللحية أم الرجل الحليق؟ هذا ما أجابت عنه دراسة حديثة تم نشر نتائجها في مجلة علم الأحياء التطوري والتي سنبينها بالتفصيل فيما يلي.

هل تحب النساء الرجل صاحب اللحية أم الحليق؟

من خلال الدراسة سالفة الذكر قام الباحثون باستهداف 36 رجل وقاموا بتصوريهم خلال أربع مراحل لنمو ذقنهم، المرحلة الأولي بعد الانتهاء من حلاقة اللحية فورا، والمرحلة الثانية بعد خمسة أيام من حلاقة اللحية، والمرحلة الثالثة بعد عشرة أيام من حلاقة اللحية، والمرحلة الرابعة بعد أربع أسابيع من أطلاق اللحية، ثم تم عرض الصور على 8520 امرأة لتحديد ما هو أكثر شكل جاذبية، وكانت إجابة أغلب النساء أنهن يملن إلى الرجال أصحاب الملامح الذكورية أكثر، فالرجال أصحاب اللحي الطويلة هم الأكثر جاذبية للنساء في الارتباط وإقامة العلاقات الطويلة من أصحاب الملامح الذقون الحليقة.