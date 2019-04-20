ما تريد معرفتة عن الإعلان الحادي عشر للإسكان الإجتماعي من موعد ورابط التقديم والشروط

متابعينا الأعزاء نرصد لكم من خلال هذا المحتوى، كل التفاصيل الخاصة بالإعلان الحادي عشر للإسكان، من موعد سحب كراسات الشروط، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، وأماكن سحب الكراسات، وذلك حرصاً منا علي تقديم المعلومة الصحيحة، وتقديم أدق التفاصيل التي تخص الإعلان، ومتمنين للجميع التوفيق وتحقيق كل ما يصبو إليه المواطن المصري من حياه كريمة تليق به.

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الدكتور عاصم الجزار، عن طرح عدد 20 ألف وحدة سكنية، في 7 محافظات من محافظات الوجه القبلي وهي،(المنيا،سوهاج،بني سويف،قنا ،أسيوط،الأقصر، الفيوم ) وأشار أن سحب كراسات الشروط، سيكون عن طريق مكاتب البريد المميكنه في هذه المحافظات.

للتقدم علي الوحدات المطروحة بالإعلان الدخول عليرابط التقديم علي وحدات الإعلان الحادي عشر من هنا، وذلك بعد سحب كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة.

الشروط والنقاط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين

سحب كراسات الشروط إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15/4/2019، بمكاتب البريد المميكنه بالمحافظات التي بها الوحدات

بدأ تقديم ذوي الإحتياجات الخاصه فقط يوم 25/4/2019 إلي يوم 30/4/2019 لسداد مقدم الحجز.

بدأ التقديم لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإحتياجات الخاصه إعتباراً من يوم 1/5/2019 إلي يوم 31/5/2019.

مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه.

مساحة الوحدة السكنيه 90 متر مربع مقسمة (ثلاث غرف وصالة)

سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه مضاف إليها 5% من ثمن الوحدة.

الحد الأدنى للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

يجب أن لا يزيد الدخل السنوي للأسرة عن 68400 جنيه سنوياً وعن 50400 جنيه للأعزب.

الدولة تدعم المواطن بمبلغ 40 ألف جنيه من ثمن الوحدة السكنية وفقاً لدخل المتقدم.

بعد التحقق من الشروط الواجب توافرها في المتقدم يتم إستكمال باقي المقدم الذي يبدأ من 15% من ثمن الوحدة.

الحد الأقصي للقسط 40% من الدخل الشهري للمتقدم يزداد 7% سنويا لمدة تصل 20 عاماً.

تطرح الوحدات في 7 محافظات سالفة الذكر من محافظات الوجه القبلي.

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