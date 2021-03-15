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ما معنى اسم حمزة وهل اصله عربي، وماهي اهم صفات حامل الاسم

بواسطة زكريا منير

اليوم ناخذكم في هذه المقالة للتعرف على احد الاسماء المهمة في الإسلام وهو  إسم”حمزة” ويعود الى اصول عربية بحتة ومعناه الاسد، وهو اسم علم شخصي اشتهر كونه إسم عم الرسول “محمد” وهو حمزة بن عبدالمطلب( سيد الشهداء) الملقب باسد الله. وتشير دلالات الاسم الى القوة والصلابة والبأس وهذه كلها صفات يتصف بها الاسد، وشخصية حامل إسم حمزة تغلب عليها سمات مميزة كالفطنة والتروي وعدم الغضب الا في موارد تستدعي ذلك.

بنظرة ثاقبة على اسم حمزة نجده خفيفا في اللفظ، متجانس الحروف، وهو ما يفسر سر شعبيته وكثرة التسمية به عند الذكور في انتشار كبير له نلحظه في العالم الاسلامي والعربي. ولم لا، وهو يرمز الى الصرامة والقوة، ويروى انه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا أسميه؟ قال: سمه بأحب الأسماء إلي حمزة.

1 معنى إسم حمزة
2 صفات حامل اسم حمزة وتحليل شخصيته

معنى إسم حمزة

وتذكر المعاجم العربية وقواميس اللغة ان اسم حمزة يعني الأسد، لما يعرف به من الشدة والقوة، واما ما قاله خبراء علم النفس لحامل هذا الإسم Hamza انه قليل التاثر بالضغوطات النفسية. ويمكنه بمرور وقت قصير ان يرجع لطبيعته في حال كان غاضباً لانه انسان يعي قيمة من هم حوله، وتاثير اي تصرف سلبي على علاقاته الاسرية والاجتماعية.

صفات حامل اسم حمزة وتحليل شخصيته

  • انسان ذكي متعطش للعلم
  • يرسم احلامه واهدافه منذ الصغر ولا يعوقه شئ امام تحقيقها
  • قارئ جيد
  • يبني علاقاته مع الاخرين من منطلق الثقة
  • سريع في تدارك الاخطاء
  • ترتيب افكاره وشخصيته الكاريزمية عاملان رئيسان بقدرته على اقناع الاخرين.

يعتبر رؤية إسم حمزة بالمنام له تفسيرات متعددة وذلك بالنسبة للعزباء، فانه يشير الى تغير الحياة بشكل جذري الى الافضل بعد الزواج بما يفضي له من عواطف ومسؤولية والحنان تجاه الاطفال في دائرة الامومة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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