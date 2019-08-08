ما هو برج “حواء” الجديد نتابع بالتفاصيل

انتشر علي مواقع السوشيال ميديا في الىساعات الأخيرة اخبار عن برج جديد وعن تقويما جديدا يظهر أن الأبراج صارت 13 بدلا من 12، حيييث تم اضافة برج جديد لهم يسمي “حواء” ، ليستيقظ المجتمع فجأه انهم اصبحوا فى برج آخر غير برجهم، وفي الحقيقة والطريف في هذا الموضوع ان بعض الاشخاص سعداء لهذا الخبر، والبعض الاخر يعترض متمسكا ببرجه، ولكن ما الذى تغير في الأبراج بعيدا عن الرائ المؤيد و الاخر المعارض وما هي حقيقة برج “حواء” المضاف الي الأبراج الفلكية.

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صرحت الدكتوره “عبير فؤاد” خبيرة الابراج : “علي الشائعات المنتشرة علي تغيير ايام واشهر الأبراج وقالت، أنه من الواجب علينا كخبراء في مجال الفلك ان نوضح عدد من الامور والنقاط الغير واضحة عند الكثيرين عن حقيقة العدد المعروف للأبراج، فلكيا نحن لدينا 88 برج، اصطفى منهم القدماء المصرين ال12 برج المعروفين لدينا ، لأن كل من هذه الأبراج تغطية الشمس شهرا كاملا ، ولكن الباقى من الأبراج لا تغطية الشمس سوا ايام قليله، ومع ذلك فأن دخول البرج حواء إلى قائمة الابراج من الأمور المرفوضة تماما وغير صحيحة بالمرة فى كل أنواع التقاويم .وأضافت الدكتورة: “انه يجب عدم الانسياق للشائعات المروج لها علي السوشيال ميديا بدون علم ودراسة”، واكملت حديثها احب ان اوجة رساله إلى مروجى الشائعات “كفايكم فتى بدون علم او دراسه بالجداول التى تسجل حركة كل كوكب وتاريخ دخوله مدار البرج بالدقيقة والثانية، ويمكن لكل الاشخاص الاطلاع بأنفسهم على التقويم الخاص بكل برج من الابراج الشمسية .