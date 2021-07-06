ما هو رقم بنك ناصر لخدمة العملاء وطرق التواصل 2021

بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الحكومية الهامة في مصر الذي يقدم العديد من الخدمات الاجتماعية التي تهم قطاع كبير من الفئات محدودة الدخل، ويوفر البنك الرقم الساخن المختصر الذي يمكن من خلاله التواصل مع العميل وتقديم الخدمات اللازمة له أو الحلول للشكاوى الخاصة بأحد خدمات البنك، سوف نتعرف على رقم خدمة عملاء بنك ناصر الاجتماعي، وطرق التواصل المتاحة.

رقم بنك ناصر لخدمة العملاء

يقدم بنك ناصر العديد من الخدمات إلى شريحة كبيرة من المستفيدين من طبقات المجتمع المختلفة ومنها برامج التمويل المتعددة للرجل والمرأة والمتقاعد وغيرها.

وفر بنك ناصر رقم التواصل على الخط الساخن” 16868″ ويقدم خدماته على مدار الساعة في أيام العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

يوفر بنك ناصر الاجتماعي أرقام التواصل من الخطوط الأرضية ومنها” 20222736630″، “20222736609” ويتم الرد على الاتصالات الواردة بسرعة وتقديم الحلول المناسبة.

طرق التواصل مع بنك ناصر الاجتماعي

يوفر بنك ناصر العديد من الخدمات من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت حتى يسهل عمليات الوصول غلى الخدمة والاستعلام عنها.

يتم الدخول على موقع بنك ناصر الإلكتروني

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار خدمة تواصل معنا ومنها الشكاوى والمقترحات.

سوف تنتقل إلى منصة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تسجيل مستخدم جديد أو الدخول بالاسم وكلمة المرور عند توافر حساب على المنصة.

تقديم الشكوى أو الاقتراح ومتابعتها من خلال الموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الشكوى والضغط على بحث.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من أنواع التمويل للأسر محدودة الدخل وغيرها ومنها التمويل العقاري، وتمويل السيارة، والتمويلات الاجتماعية، وتمويل المصروفات الدراسية، وتويل الحضانات، بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى منها المساعدات والإعانات العينية.