ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وجزر القمر للشباب اليوم في كأس العرب تحت 20 سنة؟

يلتقي منتخب العراق للشباب مع منتخب جزر القمر مساء اليوم الإثنين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق وجزر القمر والقنوات الناقلة مباشرة لها، هذا وتضم تلك المجموعة الثالثة إلى جانب العراق وجزر القمر كلا من السنغال حاملة اللقب ولبنان، يذكر أن تلك البطولة تضم عدد من منتخبات الدول الإسلامية إلى جانب المنتخبات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وجزر القمر للشباب

يقود منتخب العراق للشباب في البطولة العربية بمصر المدير الفني الوطني عماد محمد، وقد أعلن المدرب عن قائمة 23 للأخضر الشاب المشاركة في البطولة، يشارك مع المنتخب العراقي المحترف في نادي لاتسيو الإيطالي شوان سيروان، هذا ويذكر أن البطولة تضم أربع مجموعات، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وجزر القمر للشباب مباشرة اليوم هي قناة النيل الرياضية المصرية وأون سبورت المصرية.

موعد مباراة العراق وجزر القمر تحت 20 سنة

قال مدرب منتخب العراق تحت 20 سنة الوطني عماد محمد “سنعمل على تقديم أداء جيد في البطولة العربية، والبطولة قوية وستكون مختلفة لنا”، يذكر أن مباريات البطولة تقام على أربعة ملاعب وهي: ملعب القاهرة، المقاولون العرب، بتروسبورت، ملعب الكلية الحربية، موعد لعبة العراق وجزر القمر للشباب اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.