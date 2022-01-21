ردَّ الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع سوهاج، على سائل من أحد المتابعين عبر مقطع فيديو على منصة يوتيوب ، حيث يقول السائل في رسالته: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين، وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

مبروك عطية

ردّ الدكتور مبروك عطية بشأن جمع الزوجة لزوجين معًا

وردّ الدكتور عطية عبر مقطع فيديو على منصة يوتيوب على السائل مستغربًا هذا الامر قائلًا: “أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، إزاي يعني تجمع بينكم إنتوا الاثنين، وإزاي تقول إنت هذا الكلام؟”.

وتساءل عطية: “هل هذا يجوز؟، وهل كونك عارف إن مراتك تجمع بينك وبين آخر وأنت تعلم ذلك يبقى كدا أنت راجل ومطمئن؟”.

وأضاف الدكتور مبروك عطية بالقول: ” الحمد لله أنك لم يحدث لك شيء.. الجوازة الثانية باطلة وليست زوجتك أنت، زوجتك أنت صحيحة إن كنت تريد الإبقاء عليها، لكن إذا كنت تريد أن تسرحها سراحا جميلا فهذا من باب أولى وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر”.

وتابع مستطردًا: “جزاء دخولك عليها إديها مؤخر صداقها وسيبهاله، سيبهاله أحسن”.