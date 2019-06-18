“متجمعين”.. حكيم يقدم أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تستضيف مصر فى الفترة من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة رقم 32 وتستعد مصر واللجنة المنظمة للخروج بحفل الافتتاح بصورة رائعة وخيالية، حيث تهتم القيادة السياسية بالبطولة اهتمام خاص من حيث حفل التنظيم والمنشآت الرياضية وطرق حجز تذاكر المباريات لتكون مصر زعيمة القارة السمراء عند حسن ظن الجميع وحفل افتتاح بطولة كأس الأمم سيكون يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل ويتم الترتيب والتنظيم للخروج بحفل الافتتاح كأحسن ما يكون.

وتم اختيار المطرب الشعبي المصري حكم يلتقديم أغنية حفل الافتتاح مع ثنائي آخر مطرب من نيجيريا ومطربة من كوت ديفوار، حيث قام المصرب حكيم بتقدم العديد من الاحتفالات العالمية ومنها حفل توزيع جوائز نوبل وقام المطرب حكيم بالغناء فى أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبيا فى العاصمة الفرنسية باريس، وحاز حكمي على لقب “العالمي” لشعبيته الكبيرة لدي شعوب القاارات الشبع لتقديمه العديد من الدويتوهات الغنائية مع كبار المطربين وقدم العديد من الحفلات الكبري فى جميع قارات العالم.

وسوف يغني المطرب الشعبي حكيم أغنية حفل الافتتاح والتى تحمل اسم “متجمعين” من إنتاج شركة سيرنجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين ويرأسها الأستاذ تامر مرسي، وسوف يغني حكيم الأغنية باللغة العربية، ثم يغنيها باللغة الإنجليزية المطرب النيجيري “فيمي كوتيه” والذى سبق له الغناء فى حفل افتتاح كأس العالم 2010 فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ثم يغنى باللغة الفرنسية المطربة العالمية “دوبيه” من كوت ديفوار وهى مطربة حاصلة على جائزة جرامي سنة 2004 وتغنى باللغة الفرنسية.

وأغنية ” متجمعين” قام بتصوريها المخرج ياسر سامي، ومدير التصوير وائل درويش وتم تصوير الأغنية بحضور المطربين الثلاثة من مناطق متنوعة من مصر باللغة العربية ومن نيجيريا باللغة الإنجليزية، ومن كوت ديفوار باللغة الفرنسية والأغنية من تأليف محي حوار، ومن ألحان شريف حمدان، ومن توزيع طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت وعمل المكساج أمير محروس، والأغنية للمنتج الفني فايز عزيز.