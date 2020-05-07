متحدث الوزراء يُعلن عن تفاصيل هامة بشأن قرارات الحكومة غداً ويتوقع مواعيد الحظر الجديدة ويوم العيد

كشف منذ قليل المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار ” نادر سعد” عن وجود قرارات جديدة للحكومة المصرية سوف يتم الإعلان عنها غداً، لتحديد الإجراءات الاحترازية التي سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة وخاصة في أيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أن القرارات لها عدد من المعايير من أهمهما تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

متحدث الوزراء وتصريحات هامة بشأن مواعيد الحظر الجديدة

وأضاف المتحدث الرسمي من خلال مداخله هاتفية بالإعلامي ” أحمد موسى” مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية، انه في حال تضاعف أعداد المصابين عن 400 شخص في اليوم الوحد سوف يتم تطبيق الحظر في العيد، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات بناء على المعطيات وقيم الواقع الموجود بالفعل.

كما نفى متحدث مجلس الوزراء اتخاذ أي قرار دون دراسة، مؤكداً أنه لا يوجد توقعات الآن وجميع الخيارات مفتوحة، وأن إعادة فتح المطاعم والمقاهي والسينمات والنوادي في رمضان أم غير وارد ولن يحدث في تلك المرحلة، وتوقع أن يظل الحظر كما هو في نفس المواعيد.

كما أشار سيادته أنه سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات والفرق النهائية للجامعات وسط إجراءات وقائية وتباعد اجتماعي كبير كما أنها ستكون في أماكن مفتوحه او جيدة التوهية منعاً لانتشار الفيروس بين الطلاب.

والجدير بالذكر تحاول الدولة المصرية جاهدة خلال هذه الفترة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار الحظر في جميع المناطق ومحاسبة جميع المخالفين لتلك القرارات منعاً لانتشار الفيروس الخطير والتقليل من حجم الإصابات خلال الفترة القادمة.