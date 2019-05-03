مترو الأنفاق يوضح حقيقة فرض غرامة 500 جنيه على مشغلي القرآن في رمضان

تداول البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار ومعلومات تدعي نيه إدارة هيئة مترو الأنفاق على فرض غرامات على الركاب الذين سيقوموا بتشغيل القرآن الكريم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق خلال شهر رمضان الكريم، الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على الخروج والرد على تلك الادعاءات من خلال تصريحات رسمية لتوضيح الحقائق.

حقيقة فرض غرامات 500 جنيه على مشغلي القرآن الكريم بمترو الأنفاق

ومن خلال تصريحاته الرسمية نفي أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق جميع ما ذكر بخصوص هذا الصدد شكلا وموضوعا، حيث أعتبر أن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية – التي لم يصفح عن أسمها – عار تماما عن الصحة، وأكد أن الهيئة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات بفرض غرامات على مشغلي القرآن الكريم أو الأدعية الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

وفي ختام تصريحاته أهاب عبد الهادي جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار أو معلومات عن مرفق متروا الأنفاق نظرا لأهمية هذا المرفق الكبير في حياة ملايين المصريين.

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