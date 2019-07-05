عاجل: زلزال بقوة 4.4 ريختر على بعد 92 كيلو من مدينة رشيد يشعر به سكان القاهرة

كشفت الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن “هزة أرضية” أو زلزال بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة قد ضرب جمهورية مصر العربية، وذلك بناء على تصريحات الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذى أفاد بأن الشبكة القومية للزلازل سجلت زلزال متوسط الشدة ضرب مصر عصر اليوم الجمعة، وبالتحديد فى تمام الساعة 4:19 دقيقة وشعر به سكان القاهرة.

وأوضح الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بأن الهزة الأرضية التى ضرب مصر عصر اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 مركزها البحر المتوسط، وبالتحديد فى منطقة تسمي “الحافة القارية المصرية” شمال السواحل المصرية، وقد وصفت الهزة الأرضية التى وقعت عصر اليوم بأنها زلزال متوسط الشدة.

وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث بأن الهزة الأرضية تم تسجيلها فى تمام الساعة الرابعة وتسعة عشر دقيقة بتوقيت القاهرة، وأن الهزة الأرضية تبعد عن شمال حلوان بحوالي 230 كيلو متر، وتبعد عن مدينة رشيد بحوالي 92 كيلو متر، وتبعد عند مدينة الإسكندرية بحوالي 130 كيلو متر، وأن بعض سكان مدينة القاهرة قد شعروا بالهزة الأرضية التى ضرب مصر اليوم.

ولم يسجل مركز الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية حتى الآن أيه خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية التى وقعت اليوم، وأكد رئيس قسم الزلازل بأن هذا الزلزال سيكون له توابع بسيطة خلال الفترة المقبلة، وأشار بأن محطات رصد ومتابعة الزلازل تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة أي هزات أرضية أو توابع لرصدها فوراً.