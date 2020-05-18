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متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟.. الأرصاد تُجيب (فيديو)

بواسطة أحمد سعيد
توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموعد انتهاء الموجة الحارة في مصر تفاصيل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

كثيرٌ من المواطنين في مصر يسألون عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب جميع أنحاء البلاد، خلال هذه الفترة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار مع الصيام، فيما توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير مركز التحاليل والتنؤات، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” 8 الصبح” على قناة “دى إم سي”: إن حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، طبيعية لأننا في فصل الربيع الذي تتقلب فيه درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

1 الموجة الحارة في مصر
2 استمرار الموجة يومي الثلاثاء والأربعاء

الموجة الحارة في مصر

وأضاف “شاهين”، أن الموجة الحارة في مصر خلال هذه الفترة، التي تتخطى فيها درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة، سيأتي معها سقوط أمطارٍ على مناطق على مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء تتأثر بالطقس العالمي وما يحدث فيه من تغيرات يوميًّا، كما أن هناك رطوبة كثيرة قادمة من البحر المتوسط.

وتوقع شاهين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة 22 مايو 2020، إذ تصل إلى 38 كما تقل 6 درجات مرة واحد في اليوم التالي (وقفة عيد الفطر) الموافق السبت 23 مايو، إذ تصل فيه الحرارة إلى 32 درجة مئوية.

استمرار الموجة يومي الثلاثاء والأربعاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت استمرار الموجة الحارة في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، لتشهد معظم أنحاء الجمهورية طقسًا شديد الحرارة في ساعات النهار، مع سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق ومتوسطة رعدية في مناطق أخرى بشمال وجنوب الصعيد، أما القاهرة فتشهد رياحًا نشطة.

وعن توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم غدٍ الثلاثاء، فإنها تأتي على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 42 درجة، والصغرى 25 درجة.
  • الوجه البحرى: العظمى 41 درجة، والصغرى 24 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 43 درجة، والصغرى 29 درجة.
  • جنوب الصعيد 44 درجة، والصغرى 30 درجة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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