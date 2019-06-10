“جزاءات بالجملة”.. نتيجة التحقيقات فى واقعة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

انتهت التحقيقات التى أجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى واقعة تسريب امتحان اللغة العربية فى امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2019 والخاصة بالطالبة “ر.ط.ح” حيث قامت بتصوير ونشر أسئلة اللغة العربية يوم السبت الماضي فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء اداء الامتحان ضمن طلاب الدمج وذلك بالاتفاق مع المرافق لها وهي شقيقتها.

وقد أسفرت نتيجة التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على كل من الطالبة، ورئيس اللجنة، ومراقب الدور، والملاحظين داخل اللجنة وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط خلال الامتحانات، وقد أسفرت نتائج التحقيق عن ما يلي:

أولا: تم اتخاذ جميع الإجراءات التأديبية والجنائية نحو الطالبة وشقيقتها، وصدور قرار باستبدال المرافق للطالبة بمرافق أخر.

ثانياً: تمت مجازاة رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر 15 يوم من راتبه وذلك لأنه تقاعس عن أداء عمله وإهماله فى الإشراف على أعمال اللجنة ومتابعتها، مما ترتب عليه وجود هاتف محمول مع الطالبة فى اللجنة أثناء أداء الامتحان فى مادة اللغة العربية فى امتحانات الثانوية العامة.

ثالثاً: تمت مجازاة مراقب الدور وملاحظ اللجنة الفرعية بخصم ما يعادل شهرين من راتبهم مع حرمانهم من الاشتراك فى أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.

وقد شددت الوزارة وناشدت جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الامتحانات بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الامتحان وعدم حمل التليفون المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية فى اللجنة حيث أن ذلك سيعرض الطالب لإلغاء الامتحانات بالكامل هذا العام الدورين الأول والثاني وحرمانه من امتحانات العام القادم أيضاً.