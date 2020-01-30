مجدداً..تحذير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس صقيع وأمطار على مناطق متفرقة

طقس شديد البرودة نهاراً صقيع ليلاً، هكذا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، فيما نبهت في وقت سابق بعدم الانخداع بتحسن الأحوال واستقرارها الفترة الماضية مما جعل البعض بعدم الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، مما يؤدي إلى الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا، هذا وقد أوضحت أن طوال فترة الشتاء تحدث التقلبات الجوية من وقت لآخر وبشكل مفاجئ، ولذلك تعلن الأرصاد توقعات حالة الطقس يومياً وتنبؤات لمدة أربعة أيام مقبلة، فضلاً عن بيان بدرجات الحرارة.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً

أعلنت الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة نهاراً نظراً لأن الجو يكون غائم وتظهر الشبورة المائية، مما تحجب أشعة الشمس من السطوع وتدفئة الأجواء، ولهذا يشعر المواطن بشدة البرودة أكثر، يبدوا صقيع ليلاً، كما تسقط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وتنشط الرياح على السواحل مما تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

كما أفاد خبراء توقعات الأرصاد أن هناك تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة تشمل نشاط الرياح وسقوط الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غداً

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً على مصر والدول العربية فتكون كما في البيان التالي:

يذكر أن الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين منها متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة يومياً، مع الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم السير بجانب أعمدة الكهرباء في الشارع، تحذير للسائقين تهدئة السرعة والتريس بسبب حجب الرؤية الأمامية نتيجة الشبورة المائية والغيوم صباحاً.