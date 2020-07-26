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مجددًا واقعة اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري بالضرب على الوجه في مكان عام

بواسطة سمير زيادة
اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري

مرة أخرى تشهد مواقع التواصل الإجتماعي اشتعالًا في أوساط المجتمع المصري والعربي، بعد نشر مقطع فيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية الأخيرة، التقطته كاميرات المراقبة داخل مقر جمعية “صباح الأحمد ” في دولة الكويت، والذي ظهر فيه واقعة اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري بالضرب على الوجه ، الذي يعمل موظف لدى الجمعية، حيث قام بتوجيه عدة صفعات على وجه الشاب وسط محاولات من البعض عن ثنيه من مزيد من الاعتداء، مما أثار غضبًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء هذا السلوك الغير إنساني.

1 اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري
2 رد فعل جريء من رئيس الجمعية
3 تفاصيل الحادثة
4 أول تعليق للشاب المصري على الواقعة
5 رد رسمي مصري

اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري

اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري

رد فعل جريء من رئيس الجمعية

وكان لرئيس الجمعية “ناصر ذعار”، التي يعمل فيها الشاب الوافد المصري بوظيفة “كاشير ” ، رد فعل غاضب على حادثة الاعتداء الامر الذي دعاه لتقديم استقالته من رئاسة الجمعية، واعرب عن شديد استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين بالجمعية، ولا سيما في حالات الاعتداء عليهم أو إهانتهم من قبل مواطنين كويتين، بسبب ممارسة ضغوط قبلية على ضحايا الاعتداء من الوافدين للتنازل عن حقوقهم والشكاوى التي يقدموها بحق المعتدين.

تفاصيل الحادثة

وأظهرت مشاهد مقطع الفيديو الذي نشرته صفحات الجالية المصرية عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي وثقته كاميرات المراقبة الداخلية للجمعية، مواطن كويتي يقوم بالاعتداء على الشاب المصري ويدعى “وليد” بالضرب بيده على وجهه وكرر ذلك 3 مرات، رغم محاولة سيدة إبعاد المعتدي عن الشاب المصري، وسط شعور الشاب بغضب شديد دون أن يصدر منه أي رد فعل عدائي تجاه الكويتي، مما استدعى تدخل رجال الأمن بالجمعية وعدد من العملاء الموجودين في تلك اللحظة من أجل إبعاد المواطن الكويتي المعتدي عن الوافد الشاب المصري، قبل ان يتطور الموقف أكثر من ذلك.

اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري
اعتداء مواطن كويتي على وافد مصري

أول تعليق للشاب المصري على الواقعة

وأول تعليق للشاب المصري المعتدى عليه على الواقعة قال وليد صلاح: ” قلت له ممنوع تسجل مشتريات غيرك على رقمك يا أخويا فقال لي مش بكيفك .. وضربني بالكف على وشي 3 مرات .. لكن ما تنازلتش .. وفيه زبائن كويسين مبيرضوش بالظلم وبشكر كل الناس اللي تعاطفوا معايا”.

وقررت جمعية صباح الاحمد رفع دعوى على المعتدي ومتابعة القضية.

رد رسمي مصري 

وعلى الصعيد الرسمي المصري حول الواقعة صرح قنصل مصر العام في الكويت، السفير هشام عسران مشيرًا إلى أن حادثة صفع مصري بالكويت هو” حادث فردي ولا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت”، كما أعلنت وزارة الهجرة المصرية إلقاء  على المعتدي على العامل المصري من قبل السلطات الكويتية ، وتم تسجيل القضية جنحة، مع متابعة الوزارة للتحقيقات.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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