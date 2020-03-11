مجلس الوزراء: غدًا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص لسوء الأحوال الجوية

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر مجلس الوزراء اليوم من خلال اجتماعه، منح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالهيئات الحكومية وأيضا العاملين بالقطاعين العام والخاص غدا الخميس، الموافق الثاني عشر من شهر مارس عام 2020، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

غدًا إجازة رسمية

في ظل ما عرضه السيد وزير الموارد المائية والري “الدكتور محمد عبد العاطي” بخصوص آخر تصريح حول تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، قام مجلس الوزراء بمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة وبالقطاعين العام والخاص غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020 نظرا للطقس السيء.

وقال مجلس الوزراء في بيان له اليوم: «يستثنى من هذا القرار العاملون بالمرافق الحيوية، تلك التي تحددها الجهة المختصة، وهي “خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، وهيئات النقل، وكذلك الإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، وخدمات الشرطة».

وسوف يعقد اليوم الوزراء والمسؤولون، مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع مجلس الوزراء، لنقل تفاصيل تنبؤات حالة طقس الغد، ومدى تأهب الوزارات والسلطات المعنية لمثل تلك الظروف الجوية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء “الدكتور مصطفى مدبولى”، كان قد أصدر بالأمس قرارا حول تعطيل الدراسة أيضا في كافة المدارس والكليات غدًا الخميس بسبب نفس الظروف الجوية السيئة المتوقعة غدا.