مجلس الوزراء: فتح السينمات والمصالح الحكومية بشكل تدريجي..وعقوبات رادعة للمخالفين للتعليمات

قال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء إن الدولة المصرية كان لديها بعد نظر عندما أقرت باستمرار عجلة الإنتاج خلال الفترة الحالية والماضية وعدم التوقف خاصة أن العالم لن يتوقف أمام جائحة فيروس كورونا الجديد وسيتعايش فيما بعد معها في ظل عدم وجود علاج أو حل فوري لها، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تطبيق الإجراءات الاقتصادية مع الحفاظ على الاقتصاد في ظل النزيف الواضح لكافة اقتصاديات العالم بسبب التوقف.

مجلس الوزراء: عقوبات رادعة على من يخالف التعليمات

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى” المصرية أنه سيتم إجبار المصالح الحكومية والسينمات والمسرح وغيرها من الأماكن المغلقة حاليا على ضرورة ارتداء الكمامة فيما بعد عندما تفتح من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بين المواطنين، لافتا إلى أن فتح تلك الأماكن سيأتي بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستوقع عقوبات على من يخالف تلك القرارات بعدم ارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة في الأماكن المقررة وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل تفصيلي مع افتتاح تلك الأماكن خلال الفترة القادمة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في توقيع عقوبات على من يخالف تلك التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنص عليها في الوقت الحالي من أجل حماية المواطنين مشددا على أن الدولة تسعى للحد من زيادة أعداد المصابين بقدر المستطاع.