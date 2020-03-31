مجلس الوزراء | نتائج الحظر إيجابية للغاية .. ولا نفكر في إجراءات تقييدية جديدة

ما زال فيروس كورونا المستجد يتمدد في جميع أنحاء العالم، ويختلف انتشاره من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات، ومدى التزام المواطنين بتلك التعليمات الاحترازية الهامة، فبعض الدول حققت نتائج إيجابية بسبب القرارات الحكومية الصارمة والإلتزام الكبير للشعب، بينما تفاقم الوضع في بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة، بسبب عدم تنفيذ التعليمات من قبل المواطنين بجدية .

نتائج الحظر في مصر إيجابية للغاية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الوضع في مصر والخاص بالإجراءات الاحترازية والنتائج المتحققة من القرارات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا مُرضية إلى حد بعيد، وقد حقق حظر التجوال نتائج إيجابية للغاية، ما يجلعنا غير مضطرين إلى اتخاذ مزيدًا من الإجراءات التقييدية، ولا سيما ما يخص ساعات الحظر أو مواعيد عمل البنوك والهيئات الحكومية .

نجاح المواجهة بعدم التراخي والإلتزام بالتعليمات

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد بكر، مقدم برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “ON”، أن الوضع الطبي مطمئن، إلا أن ذلك لا يدعونا للتراخي، مؤكدًا على أنه يجب الاستمرار على وتيرة الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تتحققت حتى الآن، كما يجب على المواطنين الاستمرار في الإلتزام بجميع القرارات الاحترازية التي تصدرها الدولة .

العائدين من الكويت خضعوا لفحوصات مبدئية وجميعها سلبية

وفي سياق متصل، أوضح المستشار نادر سعد، أن المصريين العائدين من الكويت أجريت لهم فحوصات طبية مبدئية وجميعها جاءت سلبية، إلا أنهم رفضوا إجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يومًا وأصروا على المغادرة، وسوف يخضعون للعزل المنزلي تحت إشراف أطباء من وزارة الصحة، لذا فسوف يتم إلزام المصريين القادمين من الخارج مستقبلًا بكتابة إقرار شرط عودتهم للوطن، بموافقتهم على دخولهم في فترة الحجر الصحي .