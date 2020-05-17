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مجلس الوزراء يحسم قرار إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين بالحكومة

بواسطة سعيد كامل

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سوق يقوم بإصدار قرار رسمى غداً بمنح جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام إجازة عيد الفطر المبارك خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد 24 مايو 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020.

وأشار المستشار نادر سعد بأن الإجازة تبدأ من يوم الأحد وتنتهى يوم الخميس وبذلك يكون العاملين بالحكومة والقطاع العام فى إجازة رسمية اعتباراً لمدة 8 أيام تبدأ من الجمعة وتنتهى بالجمعة وهناك بعض الوظائف تحصل على إجازة السبت وبالتالى ستكون الإجازة 9 أيام وليست خمسة أيام فقط بالنسبة لمن يحصولن على إجازة يوم السبت من كل أسبوع.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاعا لخاص فد أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن القطاع الخاص والشركات والمصانع الخاصة لها نظام مختلف فى تطبيق الإجازات وذلك عن طريق تعويض العاملين لديها مادياً أو منحهم إجازات أخرى وأكد بأن المصانع سوف تعمل بكامل طاقتها وأن قرار الغلق لن يؤثر على النشاط الاقتصادي والصناعى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مع برنامج “القاهرة الآن” والذى يتم بثه فضائياً من خلال قناة “الحدث” وذلك مساء اليوم الأحد 17 أبريل، وأضاف بأن المصريين لديهم ثقافة التجمع خلال أيام الأعياد والتزاور بين الأهل والأقارب مؤكداً بأن التكدس هيحصل هيحصل فى العيد وأنه يناشد المواطنين توخى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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