مجلس الوزراء يرد على 12 شائعة انتشرت خلال العشرة أيام الماضية

في إطار تصديه الدوري للشائعات والحرص على تفنيدها والرد عليها، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم فى تقريره أن هناك 12 شائعة انتشرت فى ظرف 10 أيام، وقال المركز أن انتشار هذه الشائعات كان خلال الفترة من ا إلى 10 أبريل الجاري، وقد حرص المركز في تقريره كالعادة أن يأتي الرد من الوزارات المعنية بموضوع الشائعة، وتنوعت الشائعات بين ما يخص وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التموين، ووزارة التضامن، وهيئة قناة السويس ووزارة الزراعة وكذلك النقل.

الشائعات والرد عليها

وكانت الشائعات التي انتشرت في العشرة أيام الماضية متنوعة وتمس أكثر من وزارة، وتضمنت هذه الشائعات ما يلي:

منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا وقد نفت هيئة قناة السويس الشائعة. حذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية ونفت وزارة التموين الشائعة. زيادة سعر السكر التمويني ‏مع اقتراب شهر رمضان وتصدت وزارة التموين أيضا للشائعة ونفتها. نفوق كميات كبيرة من الدواجن بالمزارع المصرية وقد قامت وزارة الزراعة بنفي الشائعة. استخدام أمصال فاسدة فى تحصين الدواجن من الفيروسات وتصدت وزارة الزراعة أيضا للشائعة بالنفي التام. إعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع وقامت وزارة التضامن بنفي الشائعة. تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقد نفت وزارة التربية و التعليم الشائعة. إعادة طالب الصف الأول الثانوي الامتحانات بجميع المواد الدراسية فى حالة الرسوب بإحدى المواد، وتصدت وزارة التربية والتعليم أيضا للشائعة ونفتها. إضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد ونفت الشائعة وزارة التربية والتعليم. تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالجامعات وقد تصدت وزارة التعليم العالي للشائعة ونفتها نفيا قاطعا. فرض غرامة مالية على أصحاب المحال الممتنعة عن رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية وقد نفت وزارة التنمية المحلية الشائعة. رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وهو ما نفته وزارة النقل.

ونشر المركز فيديو يوضح الشائعات والرد عليها:

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