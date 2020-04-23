مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات تتعلق بـ ” حظر التجول ” خلال شهر رمضان المبارك

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الإحترازية التي تطبقها الحكومة لمنع انتشار فيروس كوفيد -19 المستجد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا، الخميس 23/4/2020 اعلن فيه عن اتخاذ الحكومة عدد من القرارات المهمة والتي تتعلق بالتعامل خلال شهر رمضان المبارك مع وضع حظر التجول في أنحاء الجمهورية، ودعا مدبولي المواطنين للتأقلم على الحركة بإجراءات احترازية في كل الأماكن العامة والمغلقة.

حظر التجول

أبرز قرارات الحكومة الخاصة بمنع التجوال في رمضان

سبعة قرارات للحكومة سوف يتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك كما اعلنها رئيس الوزراء وهي كما يلي:

تبدأ مواعيد منع التجول يوميًا في رمضان وعلى مدار كامل أيامه من تمام الساعة الـ9 مساءً حتى تمام الساعة الـ6 صباحًا.

السماح للمحال والمراكز التجارية بالفتح طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءًا طوال شهر رمضان الفضيل.

يتم تحديد وإعلان مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والسنوات النهائية من المعاهد والكليات الجامعية، في النصف الثاني من شهر رمضان.

السماح بترخيص المركبات الجديدة، ابتداءًا من الأسبوع المقبل.

العودة للشهر العقاري بصورة تدريجية، وكذلك جلسات المحاكم وتحديدًا إعلام الوراثة.

الاستمرار في خفض أعداد العاملين في أجهزة الدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين أخريين.

السماح بخدمة التوصيل للمنازل، أو طلب الخدمة من المحل والخروج وعدم التواجد فيه، على مدار شهر رمضان.

وبذات السياق كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، قد اجتمعت لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي تنتهي الخميس 23/4/2020، والتي كانت أعلنتها الحكومة المصرية في وقت سابق، أو اتخاذ إجراءات إضافية، ضمن الخطة الحكومية الموضوعة لمكافحة فيروس كورونا، ويُذكر من أبرز الإجراءات الإحترازية المتخذة بهذا الصدد تشمل: