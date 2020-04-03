مجلس الوزراء يعلن حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات ومنافذ التموين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول ارتفاع أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ووجود عجز في الأسواق أمام حجم استهلاك المواطنين، وأشار أن هذه الأخبار غير سليمة بالمرة وعلى من يروج مثل هذه الشائعات التحقق من صحة الأنباء قبل نشرها، ووضح أن أسعار اللحوم لم تشهد أي زيادة ومتوفرة في المنافذ التابعة لوزارة التموين.

وأضاف المجلس أنه بناء على سؤال وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في المنافذ التابعة لها والمجمعات الأستهلاكية ووجود عجز في الكميات المعروضة منها، نفت الوزارة ذلك وأكد أن الحقيقة عكس ذلك تماماً وأن اسعار اللحوم لم ترتفع في جميع المنافذ والمجمعات الإستهلاكية التابعة لها على مستوى الجمهورية، وأوضحت عدم وجود عجز في المعروض منها أمام حجم الطلب عليها موضحة أن البلاد لديها مخزون أستراتيجي من اللحوم يكفي لمدة عام كامل .

التموين تقوم بعمل حملات تفتيشية لمنع ارتفاع أسعار اللحوم واستغلال التجار

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على قيامها بأكثر من 1200 حملة يومياً بغرض التفتيش على وجود أى تلاعب في اسعار اللحوم من جانب التجار في مختلف المحافظات المصرية، وأشارة بأن اللحوم المعروض من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة في منافذها ثابته على نفس الأسعار ولم تزيد .

وشدد المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء على المواطنين على ضرورة التحرر من صحة الأخبار والتأكد من المصدر السليم قبل تصديقها، وأن مثل هذه الأنباء هدفها أثارة القلق والتوتر والخوف في نفوس المواطنين، كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرصاً منه على مصلحة المواطنين رقم الخط الساخن الخاص بتلقى الشكاوى 16528 ورقم حماية المستهلك 19588 في حال وجود أى تلاعب بالأسعار وتعرض للإستغلال من قبل التجار في الأسواق.