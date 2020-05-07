مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات في العام الجديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم الخميس الموافق 7 مايو، أن القطاعات الاقتصادية الحكومية قدمت الكثير من التسهيلات في تأجيل سداد مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة وعلى رأسها الضرائب، لتخفيف العبء على المواطنين الذين تأذوا بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث أصبح يشكل خطرا على حياة المواطنين.

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات

وأكد “مدبولي” أن الدولة تسعى جاهدة للتصدي للفيروس الذي بات يهدد امن المواطنين وعجلة الاقتصاد العالمي، حيث أوضح خلال كلمته في المؤتمر أن هذه القطاعات تقدم بعض التسهيلات لضمان استمرارها في العمل وعدم تسريح أي عمالة لديها، للمساهمة في مساندة المتضررين من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء دور الحكومة أثناء تقديم موازنة العام المالي الجديد، حيث أكد أنها تسعى لتقديم موازنة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وأشار أن الوزارة وضعت نصب أعينها عجلة الاقتصاد المصري وتسعى جاهدة لمحاولة استرداده عافيته والاستمرار على نفس التقدم الذي شهدته مصر خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

وأكد “مدبولي” أن الوزارة تقدم موازنة طموحة تسعى فيها إلى تحسين مستوى الدخل للمواطنين، من اجل رفع مستوى المعيشة لدى المواطن، لذا فقد صرح رئيس الوزراء عن وجود زيادة في المعاشات والمرتبات بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليار جنيه خلال العام القادم.