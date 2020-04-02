مجلس الوزراء يوافق رسميا على توصيل الكهرباء للمباني العشوائية والمخالفة.. تعرف على الشروط والتسهيلات

في نبأ سار للآلاف من المواطنين المصريين ممن يقطنون في المباني المخالفة والعشوائية، والذين يعتمدون على نظام الممارسة لتوصيل التيار الكهربائي، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل رسمي على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة.

بدء تركيب العدادات الكودية بعد انتهاء أزمة كورونا

وتنص القواعد الجديدة على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة، والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي، على أن يتم التنفيذ بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وفي إطار حرصنا في موقع “كلمة” على تلبية رغبات قرائنا، نعرض لكم في هذا التقرير الشروط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمباني العشوائية والمخالفة.

شروط وتسهيلات توصيل التيار الكهربائى للمباني العشوائية والمخالفة

إلغاء نظام الممارسة للمخالفين واستبداله بالعداد الكودي. تقسيط قيمة المقايسات للمواطنين على 24 شهرًا دون فوائد. إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل (يمكن لكل شقة تقنين وضعها). إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة. تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، إما بالتصالح أو الإزالة.

القواعد الجديدة تتيح للحالات التالية تركيب العداد الكودي: