مجلس الوزراء يُعلن رسمياً يوم الأحد 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً رسمياً بأن يكون يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية وجميع الهيئات العامة، وجميع وحدات الحكم المحلى والإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

كما نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بأن هذه الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات سواء فى المدارس أو فى الجامعات حيث تستمر المدارس والجامعات فى غداء الامتحانات المقررة للطلاب بحسب مواعيدها المقررة فى الجداول المعلن بكل مدرسة أو جامعة ولا تعطل فيها أعمال الأمتحانات.

كما أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة بيان باعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وأنه يحق لصاحب العمل إذا أقتضت ظروف وحاجة العمل أن يقوم بتشغيل العامل وفى هذه الحالة يستحق العامل مثلى الأجر بالإضافة لأجره عن هذا اليوم.

أيام الإجازات والعطلات الرسمية المتبيقية خلال عام 2019

ويتبقى من أيام الإجازات والعطلات الرسمية العديد من المناسبات حيث يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو عام 1952، وفى شهر أغسطس يوافق يوم 11 اغسطس إجازة وقفة عرفات الله، ومن يوم الاثنين 12 اغسطس حتى الخميس 15 اغسطس إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أما فى شهر أكتوبر فيوافيق يوم الأحد 6 أكتوبر إجازة ذكرى نصر أكتوبر 1973 وعيد القوات المسلحة المصرية، وفى شهر نوفمبر يوافق يوم السبت 9 نوفمبر 2019 إجازة المولد النبوي الشريف.